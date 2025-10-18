Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mbappé trabajó con normalidad en el último entrenamiento previo a la visita del Real Madrid a Getafe. Franck Fife (Afp)
Jornada 9

El Coliseum abre el primer tramo alpino del Real Madrid

Los blancos visitan este domingo Getafe antes de afrontar tres semanas vertiginosas en la Liga y la Champions

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:52

Comenta

Tras salir casi indemne del temido 'Virus FIFA' durante un parón internacional que no le ha deparado más bajas que la de Dean Huijsen, el ... Real Madrid retoma este domingo el pulso por la Liga visitando Getafe, una salida «exigente», como recordó en la previa Xabi Alonso, que abre el primer tramo alpino de la temporada para los blancos. Durante las tres próximas semanas, el conjunto de Chamartín recibirá a Juventus, Barcelona y Valencia en el Santiago Bernabéu, y visitará Anfield y Vallecas, además del estadio de los azulones. Tres duelos como anfitrión de gran envergadura y otros tres desplazamientos también complicados, especialmente el que efectuará al recinto del Liverpool, que pondrán a prueba a una escuadra que ha aprovechado la ausencia de rampas reseñables, más allá de ese derbi ante el Atlético del que salió malparada, para pisar a fondo, pero que deberá subir el nivel ahora que la cuesta se empina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacuado en helicóptero un motorista de 31 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche
  2. 2 Condenan a una comunidad a reparar las filtraciones de una terraza comunitaria, pese a que el propietario que tenía su uso la incorporó a su casa como salón
  3. 3 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  4. 4 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  5. 5 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  6. 6

    «Hay que tener en casa una radio a pilas, linternas, una hornilla a gas, conservas y dinero en metálico»
  7. 7 Mena estrena un imponente retablo en su capilla de la iglesia de Santo Domingo
  8. 8 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  9. 9

    La nueva tasa de basura se ceba con autónomos y pequeños negocios en municipios que ya la aplican
  10. 10 Dos policías sujetan 20 minutos a un hombre que saltó al vacío desde un segundo piso en Vélez-Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Coliseum abre el primer tramo alpino del Real Madrid

El Coliseum abre el primer tramo alpino del Real Madrid