Hansi Flick habla con uno de sus ayudantes. Reuters
Jornada 5

Choque de estilos entre Barça y Getafe

Los culés buscan, de nuevo en el Johan Cruyff, cerrar una semana redonda con el tercer triunfo consecutivo

Daniel Panero

Sábado, 20 de septiembre 2025, 16:41

El Barcelona tiene este domingo un nuevo examen en su casa provisional, el Estadio Johan Cruyff. El conjunto que dirige Hansi Flick se mide al ... Getafe tan solo tres días después del trabajado triunfo en Champions League contra el Newcastle y con la necesidad de reponerse de las bajas de jugadores importantes. No estarán Lamine Yamal, Balde ni Gavi, tres ausencias que obligarán a los culés a tirar de nuevo de la unidad B frente a un rival acostumbrado a generar partidos incómodos. Bordalás no regala nada y los futbolistas azulgranas ya están avisados.

Choque de estilos entre Barça y Getafe