Jornada 1 Bordalás: «Si hacen esto se van a cargar el espectáculo» José Bordalás, técnico del Getafe. / AFP El técnico del Getafe, muy molesto con la roja a Molina: «Nos dejaron bien claro que esta normal era sólo cuando había intencionalidad» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 19 agosto 2019, 01:10

José Bordalás, técnico del Getafe, se fue del Wanda Metropolitano de nuevo con otra derrota y sin conseguir anotar un gol al cuadro de Simeone. El técnico consideró que ha sido la vez que más cerca estuvieron de puntuar contra el Atlético, que lleva 16 triunfos seguidos ante el cuadro azulón. «Por el resultado y por lo que se vio en el segundo tiempo sí. La segunda parte jugamos en campo del Atlético, pero sabemos que es un equipo que si se pone por delante es complicadísmo. Nos hemos enfrentado a un equipazo que ha gastado más de 300 millones en fichajes y entraba en las posibilidades perder aquí. Lo hemos intentado, al principio estuvimos un poco atenazados, nos hicieron el gol y todo se encaminó para ellos».

El técnico se mostró crítico con la roja a Jorge Molina. «No lo entiendo, el viernes estuvo un árbitro profesional y nos dejo claro que esta norma era cuando había intencionalidad. No lo puedo entender por Modric ayer o por Molina hoy, dos jugadores incapaces de hacer daño intencionadamente y por lo tanto no debe ser sancionado así. Si hacemos esto nos cargamos el espectáculo. Hay que reflexionar, primero los colegiados. Cuando la hay lo entiendo y cuando no la hay, te lo cargas. Jorge me dijo que no había intencionalidad, le pisa porque son acciones muy rápidas en carrera. Cuando la he visto repetida es que no hay intencionalidad», dijo antes de avanzar que los azulones, con Mejuto González como delegado, recurrirán la sanción. «Supongo que sí, hay que fijarse en la intencionalidad. Es lo que nos dijeron cuando va a poner en marcha una regla. Todos vemos si hay intención de hacer daño y Jorge no quiere hacer daño al jugador del Atlético. Hubo cosas que nos han molestado, pero eso no ha hecho que perdiésemos el partido. Si que hubo poco ritmo, se ha perdido demasiado tiempo y eso al equipo que pierde no le beneficia, pero eso forma parte del fútbol».

Bordalás optó por centrarse en las cosas buenas que le dejó su equipo, que se medirá en el Coliseum ante el Athletic en la segunda jornada. «No bajamos los brazos, hubo un penalti donde había falta previa a Cucurella, Soria lo paró fantásticamente y nos mantuvo vivos. Lo hemos intentado hasta el final. Ellos defienden muy bien y hoy era complicado. Cuesta mucho remontarles cuando se ponen por delante. Hemos tenido dominio, pero no muchas ocasiones, aunque Ángel dio al larguero y también tuvimos dos faltas que dieron a la barrera. El Atleti es un equipazo. Podíamos haber dado un paso adelante antes, pero al final no fue posible», lamentó.