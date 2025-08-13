Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La baja prolongada de Ter Stegen despeja la inscripción de Joan García

La Comisión Médica de LaLiga acepta en su dictamen que la operación lumbar a la que fue sometido el portero germano es una lesión de larga duración

Daniel Panero

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:13

Luz verde a la inscripción de Joan García como jugador del Barça. La Comisión Médica de LaLiga ha aceptado en su dictamen que la operación ... lumbar a la que fue sometido el Marc-André ter Stegen el pasado 29 de julio es una lesión de larga duración, aunque sin especificar el tiempo de baja.

