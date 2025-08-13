Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Joan Laporta, presidente del Barcelona. EP
Barcelona

El Barça aprueba un aval que le acerca a la norma 1-1

La junta directiva culé lo tendrá disponible para cubrir los siete millones de euros de desequilibrio generados

Daniel Panero

Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:46

El Barcelona está más cerca que nunca de llegar a la regla 1-1 después de que la junta directiva aprobara ayer un aval de ... urgencia previo al inicio de la Liga. Dicho aval, que fue aprobado por unanimidad en una reunión exprés, será de siete millones de euros y podrá ser utilizado para la inscripción de los fichajes y también para cubrir el desequilibrio generado por las distintas secciones del club.

