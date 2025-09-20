Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Julián Álvarez se lamenta durante un partido. Reuters
Jornada 5

El Atlético, pendiente de Julián para pescar en Mallorca

Los rojiblancos buscan su primera victoria fuera de casa y esperan contar con el argentino, que será duda hasta última hora

Javier Varela

Javier Varela

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:03

El Atlético de Madrid busca su segunda victoria consecutiva, y la primera fuera de casa, ante un Mallorca que sólo ha sumado un punto de ... los doce posibles y que atraviesa un momento extraño en juego y sensaciones. Los rojiblancos, que vienen de la derrota en Anfield en el estreno de la Champions, pueden recuperar algunos de los futbolistas que tanto echaron de menos ante el Liverpool como Julián Álvarez y Hancko, aunque Simeone dejó en el aire su participación: «Hancko está mejor del tobillo. Julián sigue arrastrando algunas molestias en la rodilla». Contar con ellos sería importante en la búsqueda de la segunda victoria consecutiva en Liga antes del atracón de fútbol en siete días con dos derbis madrileños en el Metropolitano, primero ante al Rayo Vallecano y luego al Real Madrid, en un partido siempre marcado en rojo en el calendario de los atléticos. 

