Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hansi Flick, durante el entrenamiento del Barça previo al Alavés. Alejandro García / EFE
Jornada 14

El Alavés mide el bajón anímico del Barça

Flick reconoce que el equipo azulgrana está mal tras la derrota ante el Chelsea y busca reaccionar con el regreso de Pedri

Daniel Panero

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:26

Comenta

El Barcelona persigue una inyección anímica. El conjunto que dirige Hansi Flick se mide al Alavés en el Camp Nou en un partido marcado por ... la dura derrota de Champions contra el Chelsea en Stamford Bridge por 3-0. Ese encuentro todavía duele en un vestuario que no pasa por su mejor momento anímico y que necesita reaccionar este fin de semana antes de una semana clave en la que los azulgranas se medirán al Atlético y al Betis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  3. 3 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  4. 4 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  5. 5 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  6. 6

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  7. 7 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  8. 8 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  9. 9 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  10. 10

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Alavés mide el bajón anímico del Barça

El Alavés mide el bajón anímico del Barça