Abde y el Cucho Hernández, autores de los goles del Betis.
Jornada 5

El Betis se consolida entre los mejores pero tiembla por Isco

El conjunto verdiblanco solventa un choque ante el Utrecht que comenzó con las lesiones del malagueño y Amrabat por un desafortunado choque entre ambos

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:04

Comenta

El Betis desafío el refrán popular para acabar con buen pie y victoria un duelo ante el Utrecht que no pudo empezar peor por las ... lesiones de Isco y Amrabat en un desafortunado encontronazo entre compañeros a la hora de disputar un balón. Con un once muy reconocible, que demostró la implicación en la Europa League pese a la inminencia del derbi sevillano del domingo en el Pizjuán, el conjunto verdiblanco enderezó el duelo con las dianas del Cucho Hernández y Abde, antes de sostener el triunfo frente al golazo del español Miguel Rodríguez y así consolidar un valioso puesto entre los ocho mejores del torneo, que acceden directamente a octavos.

