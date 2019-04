Cuartos I Vuelta Valverde: «Nuestra idea es ganar el partido y no salir pensando en que tenemos ventaja» Ernesto Valverde, en la rueda de prensa previa al Barcelona-United. / Albert Gea (Reuters) «Tienen jugadores que son certeros y contundentes, además de mucho peligro en la estrategia. No podemos convertir el partido en una ocasión tras otra«, advirtió el técnico del Barça antes de la vuelta de cuartos ante el United en el Camp Nou JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Lunes, 15 abril 2019, 16:39

En su línea de prudencia habitual, Ernesto Valverde se mostró cauto antes de afrontar la vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Manchester United, al que ya derrotó 0-1 en Old Trafford en la ida. «Hemos conseguido un gol fuera de casa pero no es un resultado definitivo ni mucho menos. Nuestra idea desde luego es ganar el partido y no salir pensando que tenemos una ventaja. Sería absurdo», explicó el técnico culé sobre su idea de partido.

«Tienen jugadores que son certeros y contundentes, además de mucho peligro en la estrategia. Ante eso trenemos que mostrarnos tal y como somos e intentar ser mejores. No hay que darle tantas vuelta porque si piensas demasiado en el rival al final te estás desvirtuando. Obviamente somos conscientes del portencial del United y sabemos que no podemos convertir el partido en una ocasión tras otra sino hacer el partido más cerrado», explicó sobre el rival.

«No sé el planteamiento que puedan tener, pero lo que es cierto es que han ganado tres de sus cuatro partidos fuera de casa en la competición. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro y cada uno tratará de llevar el partido a su terren», advirtió.

«Los calendarios siempre son ajustados, pero en este caso entiendo la queja porque absurdo que cuatro equipos tengan ocho días de descanso y otros cuatro sólo seis. Bastante comprimido está ya el calendario. Lo normal sería que los que jugasen el martes volviesen a hacerlo la semana siguiente», dijo sobre el hecho de que los dos partidos de la eliminatoria se hayan concentrado en apenas seis días, con cita liguera en medio.

«Mi mensaje hacia la afición es ya de agradecimiento antes del partido porque sé que van a venir y nos van a apoyar», dijo a modo de arenga a su afición antes de una cita clave en el Camp Nou.

«Puede ser que empiece de titular y puede ser que no. Ya el otro día jugó sesenta minutos. Serán importantes los que empiecen y también los que entren. Sí está para participar pero sale de una lesión tras cuatro semanas», se limitó a señalar sobre la posible condición de titular de Ousmane Dembélé.

«Ter Stegen es un jugador con mucha personalidad. Ya la tenía cuando llegué. Transmite mucha seguridad al resto del equipo. La verdad es que al principio me sorprendió su talante», elogió al portero alemán, que pasó por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper antes que el entrenador.

«No es difícil mantener enchufado a Arturo Vidal porque tiene un carácter muy competitivo y le da igual jugar en Old Trafford que en Huesca. Lo da todo en cada partido, es cierto que entra desde el banquillo bastante pero juega mucho. Me fijo no solo en los jugadores que comienzan sino también en aquellos que terminan los partidos», señaló acerca del rol del mediocampista chileno.

«Al final todos utilizamos conceptos de lo que nos ha pasado anteriormente y eso nos impulsa, aunque soy más partidario de pensar que tú mismo tienes que construir tu propio destino», explicó sobre la remontada del United ante el PSG en París y la importancia de ese precedente en la moral de un rival herido tras el 0-1 de la ida.