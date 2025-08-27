Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El trofeo de la Liga de Campeones. Fabrice Coffrini (Afp)
Sorteo

El repóker del fútbol español sale a escena en busca de la corona del PSG

Barça, Real Madrid, Atlético, Athletic y Villarreal conocerán este jueves los rivales a los que tendrán que hacer frente dentro de la fase liga de la Champions

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:58

La Champions vuelve a escena con un repóker de equipos españoles formando parte de una liza cuyo pistoletazo de salida se producirá este jueves. A ... partir de las 18:00 horas, en el Foro Grimaldi de Mónaco, Barça, Real Madrid, Atlético, Athletic y Villarreal conocerán los nombres de los rivales a los que tendrán que hacer frente dentro de la fase liga de una competición en la que el PSG pondrá en juego la corona que se ciñó derrotando el 31 de mayo al Inter en el Allianz Arena de Múnich.

