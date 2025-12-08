Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Atlético, en un entrenamiento. Efe
Fase grupos | Jornada 6

El PSV toma la temperatura al Atlético

Los de Simeone necesitan el triunfo para dejar encarrilada la clasificación y romper la racha negativa fuera de casa

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:15

Comenta

El duelo del Atlético ante el PSV no es solo un partido: es un termómetro. Un examen de madurez para saber si los de Simeone ... son capaces de trasladar su versión dominante a escenarios de máxima exigencia o siguen siendo un equipo del montón cuando salen del abrigo de su gente. De momento este año no lo ha logrado en las cuatro grandes citas que ha tenido en Anfield, en el Emirates Stadium, en el Camp Nou y en San Mamés. En todos salió con una derrota y con malas sensaciones. Eindhoven espera con la exigencia alta de un equipo que lleva casi tres meses sin perder -la última derrota fue a mediados de septiembre ante el Union St. Gilloise- y el Atlético debe decidir qué temperatura quiere mostrar en Europa para tomar aire y sacar la cabeza o seguir en cuidados intensivos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Mercedes Mengíbar, gestora sanitaria vinculada al Grupo Vithas en Málaga
  2. 2 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  3. 3 El TSJA avala el despido de un trabajador tras pillarlo un detective actuando con una murga en el carnaval de Málaga durante su baja médica
  4. 4 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  5. 5 Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos
  6. 6

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?
  7. 7

    Más reservas bajo tierra que en los embalses: el mapa de las aguas subterráneas en Málaga
  8. 8

    El taller de los trenes de Málaga se reinventa
  9. 9 Condenado en Málaga por abusar de una hija cuando tenía 4 años y absuelto de la agresión a otra al prescribir el delito
  10. 10 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PSV toma la temperatura al Atlético

El PSV toma la temperatura al Atlético