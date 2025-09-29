Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Atlético, tras su contundente victoria en el derbi. Javier Soriano / AFP
Jornada 2

El Eintracht, amenaza de Champions en la dulce resaca del derbi

Tras la derrota en Anfield, el Atlético necesita encarrilar su situación en la competición frente al conjunto alemán, tan goleador como propenso a encajar en partidos locos

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:47

El fútbol no da tregua, para lo malo y también para lo bueno. En plena dulce resaca del derbi, el Atlético vuelve a la realidad ... con su debut en casa en esta Champions, un duelo con miga por el rival, el Eintracht, un buen equipo de la siempre amenazante Bundesliga alemana, y también por la necesidad colchonera de sumar después de la derrota ante el Liverpool en Anfield.

