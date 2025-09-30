Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista general del camp Nou. Afp

La música de la Champions volverá a sonar en el Camp Nou

La UEFA anuncia que el Barça-Olympiacos,. del 21 de octubre, ya se podrá disputar en el remodelado estadio

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:56

La música de la Champions volverá a sonar en el Camp Nou. El partido entre el Barcelona y el Olympiacos, correspondiente a la tercera jornada ... de la liguilla de la Liga de Campeones, se disputará en el remodelado estadio azulgrana, según ha anunciado la UEFA en su página web este martes. En la información sobre el partido, la UEFA señala que la sede será el Camp Nou, aunque será tres días antes, el 18 de octubre, cuando -con toda probabilidad- se lleve a cabo la reapertura del estadio con el encuentro liguero entre el Barcelona y el Girona, según adelantó Jaume Collboni, alcalde de la ciudad.

