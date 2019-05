Semifinales | Vuelta Todo se le pone de cara al Barça en Anfield Messi, en una acción ante dos futbolistas del Liverpool. / EP El equipo azulgrana, que llega con un 3-0 de la ida en busca del pase a la final y con los titulares descansados, ya sabe que Salah, Firmino y Keita son bajas en un Liverpool más desgastado en la Premier P. RÍOS BARCELONA Martes, 7 mayo 2019, 08:10

El Barça aterrizó en Liverpool este lunes, exactamente diez años después del 'Iniestazo' en Londres que llevó al entonces equipo de Pep Guardiola a la final de la Liga de Campeones 2008-09 que luego conquistó en Roma. Aquel día ante el Chelsea, que había arrancado un 0-0 en la ida en el Camp Nou y ganaba 1-0 en Stamford Bridge a un Barça con diez, el sufrimiento fue máximo y extremo hasta el último minuto del tiempo añadido. Una década más tarde, la escuadra de Ernesto Valverde llega a Anfield con un 3-0 de ventaja en busca de una plaza en la gran final del Wanda Metropolitano, pero, si los protagonistas no engañan, con la misma mentalidad de un conjunto preparado para competir e incluso para pasarlo mal en algún momento del partido. Ya no hace falta recordar la remontada de la Roma (3-0) en los cuartos de final de la pasada edición tras el 4-1 de la ida. Eso lo tienen clavado en el alma los jugadores culés y el entrenador azulgrana, conscientes de que cualquier momento de relajación se paga.

Además, siguen recientes en la memoria pésimos resultados a domicilio en eliminatorias europeas como el 4-0 en París (octavos 2016-17) o el 3-0 ante la Juventus en Turín (cuartos 2016-17), además del 3-0 de Roma (cuartos 2017-18). Y por si no fuesen suficientes llamadas de alerta, todo el mundo vio en la ida pese al 3-0 que el Liverpool es un rival poderoso físicamente, valiente y capaz de todo si se desmelena. Los futbolistas del Barça fueron los primeros en comprobarlo en sus carnes, pues se vieron superados y encerrados en su área en una amplia fase del partido.

El ejemplo a seguir es el Barça de Luis Enrique que conquistó la Liga de Campeones 2014-15 eliminando al Bayern en la semifinal tras el 3-0 de la ida en el Camp Nou con doblete de Messi, como ahora. En Múnich, el equipo alemán apretó e intimidó de inicio, marcando el 1-0 pronto haciendo temer lo peor. Pero, como se espera que ocurra ahora, el Barça tenía espacios a la contra y se trataba de aprovecharlos. Messi lanzó dos contragolpes a Luis Suárez, quien calcó dos asistencias a Neymar, que no perdonó, y el 1-2 antes de la media hora ya no dio opción al Bayern pese al 3-2 final. En Anfield también se deben aprovechar esos huecos que tiene que dejar el Liverpool por atacar a la desesperada.

Ya no está Neymar, pero sí Luis Suárez y Messi, quizás acompañados de Coutinho pese a las dudas que genera su rendimiento, aunque no se descarta un 4-4-2 con Semedo de lateral y Sergi Roberto de interior. Incluso un 4-4-2 con Sergi Roberto de '2' y Arturo Vidal y Arthur juntos en la media con Rakitic y Busquets para ganar control sin perder agresividad. Luis Suárez, tras su primer gol en esta Liga de Campeones, busca estrenarse fuera de casa casi cuatro años después. Vuelve a Anfield, donde fue un ídolo, como Coutinho.

No es una opción Dembélé, con una nueva lesión muscular tras no aguantar ni un minuto en Vigo. Fue el único que no viajó a Liverpool en una expedición incluso con Rafinha, lesionado de larga duración, señal de que ha iniciado la recuperación con vistas a intentar disponible en la final de Copa ante el Valencia (25 de mayo) o en la hipotética final de la Liga de Campeones. Valverde calificó como «un contratiempo» la lesión de Dembélé en un partido en el que descansaron todos los titulares. Pero para contratiempos los que tiene Jürgen Klopp. Firmino, que ya jugó los últimos minutos de la ida entre algodones, es baja confirmada, como Naby Keita, lesionado en el Camp Nou.

La 'bomba' llegó el sábado por la noche con el golpe en la cabeza que se llevó Salah en la victoria ante el Newcastle (2-3) en un partido sin rotaciones al jugarse la Premier League el conjunto 'red'. Se fue en camilla, llorando. Sus compañeros, como Lovren, revelaron que tras el partido no les reconocía. Ya está bien, pero el protocolo de seguridad en Inglaterra es muy estricto en este tipo de casos y se obliga a una semana de reposo. Klopp no hizo de Mourinho, quien en este tipo de casos siempre mantenía la incertidumbre hasta el final para despistar, y ya confirmó en rueda de prensa que no jugará el egipcio. Así, del tridente temible del Liverpool sólo queda el senegalés Sadio Mané, que tendrá que ser acompañado por el belga Origi, el inglés Sturridge o el suizo Shaqiri. Todos tienen un gran nivel internacional, pero en la ida Salah ya demostró que es un crack mundial sin sustituto.

-Alineaciones probables:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Shaqiri, Origi y Mané

Barça: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arturo Vidal; Messi, Luis Suárez y Coutinho

Árbitro: Cüneyt Çakir (Turquía)

Estadio: Anfield

Hora: 21 horas

TV: Movistar Liga de Campeones