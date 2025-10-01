Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Iñaki Williams se lamenta tras uno de los goles del Borussia Dortmund. Ina Fassbender / AFP
Jornada 2

El Dortmund castiga los errores y la falta de colmillo en las áreas del Athletic

El equipo de Valverde, que rotó pensando en el Mallorca, creció en la segunda mitad pero volvió a dar la impresión de que la gran Europa le viene grande

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:09

Mucho Dortmund para este Athletic, que tuvo su momento en la segunda parte pero no dominó las áreas. Demasiado muro amarillo para poder ser escalado ... por unos leones a los que, de momento, les viene grande la gran Europa. Dos partidos, dos derrotas, seis goles en contra y solo uno a favor. Mal panorama para la escuadra de Ernesto Valverde, quien, ya desde la puesta en escena, con mucha rotación, evidenció que no pierde de vista la Liga y el choque del sábado en San Mamés ante el Mallorca. Y es que ya son seis pleitos sin ganar y cinco derrotas.

