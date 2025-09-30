Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Griezmann celebra su gol al Eintracht, el número 200 de su carrera en el Atlético. Javier Soriano / AFP
Jornada 2

Una goleada incontestable prolonga la fiesta colchonera por el derbi

El Atlético pasa por encima de un flojo Eintracht y endereza el rumbo en Champions tras la derrota en Anfield

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:55

La fiesta no acaba en el Metropolitano. Tres días después de la 'manita' al eterno rival en el primer derbi madrileño del curso, el Atlético ... volvió a pasar por encima de su rival con otros cinco goles como cinco soles. Esta vez la víctima fue el Eintracht, absolutamente desbordado por el aluvión colchonero, que Raspadori, Le Normand y Griezmann tradujeron al marcador de un duelo sentenciado antes del descanso y aderezado por los goles de Giuliano y el enrachado Julián Álvarez en la segunda parte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  2. 2 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  3. 3 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  4. 4 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  5. 5

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  6. 6

    Érase una vez Teba hace 5.000 años
  7. 7 La Comic-Con Málaga evidencia la urgencia de ampliar el Palacio de Ferias
  8. 8 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  9. 9 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  10. 10

    La Costa del Sol activa los trámites para una segunda desaladora de agua de mar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una goleada incontestable prolonga la fiesta colchonera por el derbi

Una goleada incontestable prolonga la fiesta colchonera por el derbi