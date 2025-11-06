Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Forbs, autor de un doblete ante el Barcelona. Afp
Jornada 4

El Barça se descose

Los azulgranas siguen sin encontrar la fórmula para tener una mayor solidez defensiva

Daniel Panero

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:31

El Barcelona regresó del partido en Brujas con las mismas sensaciones que rondan a los azulgranas desde el principio de temporada. El equipo se ... ha descosido, no encuentra la manera de solucionar los problemas defensivos y los tres goles recibidos ante el conjunto belga no hacen sino ahondar aún más en un problema que ya se ha vuelto recurrente. Es el principal quebradero de cabeza de un Hansi Flick que no piensa dar una vuelta a su modelo de juego. No hay plan B, el Barça solo sabe jugar en la cornisa.

