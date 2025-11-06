Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lamine Yamal, ante la mirada atenta de Hansi Flick. Efe

Lamine Yamal vuelve a su 'prime' y al polémico foco de la selección

El astro azulgrana, magistral en la noche de Brujas del Barça, será alistado por De la Fuente para los duelos ante Georgia y Turquía

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:58

Comenta

Muy aliviado de su pubalgia, al menos aparentemente, la actuación estelar de Lamine Yamal no alcanzó para que el Barça evitase en la noche de ... Brujas uno de sus mayores ridículos en defensa, con una vulnerabilidad sobrecogedora. Tras unos partidos mediocres, en los que como le sucedió en el clásico apenas se atrevió a encarar y jugó casi siempre sencillo y hacia atrás, frente a los belgas Lamine recuperó su mejor versión y, como dicen ahora los jóvenes, estuvo en su 'prime'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  3. 3

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  4. 4 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa
  5. 5 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  6. 6 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  7. 7

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  8. 8 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital
  9. 9 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  10. 10 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lamine Yamal vuelve a su 'prime' y al polémico foco de la selección

Lamine Yamal vuelve a su &#039;prime&#039; y al polémico foco de la selección