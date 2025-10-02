Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Barcelona tras la derrota ante el PSG. Reuters
Análisis

El Barça tiene una asignatura pendiente

Los culés han recibido gol en seis de los nueve partidos de la temporada

Daniel Panero

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:39

Comenta

El Barcelona cayó contra el Paris Saint Germain (1-2) en la segunda jornada de la Liga de Campeones y lo hizo evidenciando algunos de ... los problemas que ya sufrió el curso año y le privaron de estar en la gran final de la máxima competición continental. El equipo que dirige Hansi Flick no tuvo plan B al que adaptarse cuando los galos pasaron a mandar en el encuentro y evidenció una vez más ser demasiado frágil en defensa ante un rival capaz de generar diferentes alternativas. Es la asignatura pendiente del Barça, que deberá mejorar atrás para optar a levantar la Orejona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  4. 4

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  5. 5 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  6. 6 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  7. 7

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  8. 8 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  9. 9

    El restaurante Óleo renace en el Soho
  10. 10 Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Barça tiene una asignatura pendiente

El Barça tiene una asignatura pendiente