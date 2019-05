Semifinales | Vuelta Ajax y Tottenham encaran 'su' partido del siglo De Jong conduce la pelota ante Dele Alli. / EP Si los de Ámsterdam logran defender el 0-1 de la ida volverán a una final de Champions 23 años después, mientras que los londinenses buscan acceder a su primera MIGUEL OLMEDA MADRID Miércoles, 8 mayo 2019, 07:44

Hay equipos, como el Real Madrid, que despachan semifinales de Champions como si fueran amistosos de pretemporada. Para otros, como el Tottenham, la antesala de la gloria se convierte por derecho propio en una cita con la historia: nunca antes han sacado boleto para el combate por el título y esta vez están a dos asaltos de 45 minutos de lograrlo. Hubo una época, allá por los setenta, en que el Ajax pertenecía a esa estirpe de clubes que nadie quiere cruzarse en el camino. Johan Cruyff fulminaba con la mirada y el resto de 'drugos', compañeros también en la 'Naranja Mecánica', ya sabía cómo ejecutar el plan de victoria. De un tiempo a esta parte, el Ajax se conforma con las migajas de jugar la fase de grupos; por eso esta vuelta de semifinales es también para los de Ámsterdam el partido del siglo. Además, juegan en casa.

Han pasado 23 años desde que el conjunto neerlandés tuvo tan cerca la 'orejona'. Louis van Gaal no comulgaba con Johan, pero aun así le bastó para enamorar al continente con su fútbol. De su interpretación del 'totaalvoetbal' bebió la penúltima generación dorada del club para ganar una final de Champions en el 95 y perder otra doce meses después, antes de que media Europa se abasteciera con su talento. Suficientes paralelismos para no obviar la comparación evidente con el nuevo Ajax de Erik ten Hag, otro técnico que no se forjó entre los muros de De Toekomst.

Históricamente, la gloria ha sido más esquiva con el Tottenham que con el Ajax. En sus 137 años, el segundo club del norte de Londres (tras el Arsenal) apenas había disputado una semifinal de Copa de Europa antes de esta, todavía en blanco y negro (en 1962). Su palmarés internacional se reduce a una Recopa y dos Copas de la UEFA, irrisorio en comparación con el de otros clubes ingleses al margen de los grandes, que pescaron un buen botín continental a finales de los setenta y principios de los ochenta.

Tampoco en la última edad de oro de la Premier multimillonaria supieron sacar tajada, algo que paradójicamente puede ocurrir un curso en el que no han empleado ni una libra en reforzar su plantilla. El legado de los 'spurs' en el fútbol británico, eso sí, va más allá de los títulos: con los argentinos Osvaldo Ardiles y Julio Ricardo Ardiles en 1978 abrieron la puerta a una multiculturalidad que hoy vive su auge en la liga inglesa, y con Mauricio Pochettino (otro argentino) introdujeron entre los grandes del país el juego de posición.

Son, al rescate

De esa riqueza táctica tendrá que servirse Pochettino en el Johan Cruyff ArenA para darle la vuelta al 0-1 de la ida. El vértigo 'ajacied' convierte a los neerlandeses en un conjunto más peligroso a domicilio -donde llevan tres victorias consecutivas en eliminatorias- gracias al valor doble de los goles, y por ahí ya está pasado el mal trago 'spur'. Remontar en Ámsterdam significa marcar, tarea más sencilla con el regreso al equipo de Heung-Min Son, estelar ante el City en cuartos, aunque sin Harry Kane (todavía recuperándose de una lesión de tobillo) la alegría no es completa. Davinson Sánchez no ha viajado por un tirón sufrido el pasado sábado, aunque Vertonghen sí que ha superado el traumatismo que le obligó a retirarse mediado el partido de ida.

Y si del factor anímico dependiera, el Ajax sería finalista por goleada. Recibe al Tottenham como el equipo de moda del continente, sin lesionados recientes ni sancionados, y tras volver a engrosar sus vitrinas después de cinco años en 'standby'. El pasado domingo facturó al Willem II en la final de Copa con un 0-4 de paseo militar, recuperando un trofeo que se le resistía desde hacía nueve años. El cuadro londinense, sin embargo, aplazó su billete hacia la próxima Champions una semana más tras caer en el descuento contra un Bournemouth que no se jugaba nada. Para más inri, el autor del tanto fue Nathan Aké... Otro neerlandés.

-Alineaciones probables:

Ajax: Onana, Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico, Schöne, De Jong, Ziyech, Van de Beek, Neres y Tadic.

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Sissoko, Eriksen, Wanyama, Alli, Moura y Son.

Árbitro: Felix Brych (Alemania).

Estadio: Johan Cruyff ArenA.

Hora: 21:00 h.

TV: Movistar Liga de Campeones.