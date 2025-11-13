Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lamine Yamal ejecuta el disparo que le ha valido la candidatura al Premio Puskas. Afp
Fútbol

Lamine Yamal, nominado al Premio Puskas, y Mariona Caldentey, al Marta

El astro del Barça y la centrocampista del Arsenal aspiran a llevarse los galardones que la FIFA concede a los mejores goles del año

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:40

Comenta

Lamine Yamal y Mariona Caldentey optan a llevarse los galardones a los mejores goles del año. El extremo del Barça y la centrocampista del Arsenal ... figuran en las listas de nominados a los premios Puskas y Marta que desveló la FIFA este jueves y que suponen el pistoletazo de salida para las votaciones que servirán para determinar los nombres de los ganadores en categoría masculina y femenina hasta el 3 de diciembre.

