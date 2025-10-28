Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Josep Martínez, portero suplente del Inter de Milán inter.it

Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Las primeras investigaciones apuntan a que la víctima se habría sentido indispuesta, lo que le habría llevado a cambiar de sentido invadiendo el carril contrario y provocando la colisión

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 28 de octubre 2025, 12:07

Josep Martínez, segundo portero del Inter de Milán, se ha visto implicado en un accidente de tráfico mortal. El meta español ha atropellado mortalmente a ... un señor de 81 años que iba en silla de ruedas cerca del centro de entrenamiento del club.

