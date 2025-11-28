Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Joan Laporta. Quique García (Efe)
Guerra dialéctica

Joan Laporta pasa al ataque contra Florentino Pérez

Sostiene que las acusaciones que realizó el presidente del Real Madrid en la Asamblea del pasado fin de semana «denotan la barcelonitis que tiene» el club de Chamartín

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:29

Comenta

Cinco días tardó Joan Laporta en responder a los ataques de Florentino Pérez, pero sus declaraciones no tienen desperdicio. Después de que el presidente ... del Real Madrid arremetiese el pasado domingo contra el Barça por el 'caso Negreira', su homólogo culé aprovechó el viaje que hizo este viernes a Andorra para participar en la presentación del libro 'Principado azulgrana: un país con sentimiento culé' para cargar a su vez con quien hasta hace bien poco tiempo fue su socio a cuenta de la Superliga y acusarle de estar obsesionado con el Barça.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

