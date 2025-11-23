Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Florentino Pérez levanta los brazos y es aplaudido por sus directivos tras su discurso en la asamblea del Real Madrid. Efe

Florentino Pérez intensifica su cruzada contra Tebas, la UEFA, los árbitros, el Barça y la prensa

El presidente del Real Madrid negó ante sus socios que su club esté contra todo y argumentó que «simplemente se opone a lo que no es normal, ético ni legal»

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:29

Florentino Pérez aprovechó este domingo su discurso en la asamblea de socios compromisarios del Real Madrid para presumir de músculo económico y deportivo y, sobre ... todo, criticar con gran dureza a todos aquellos que no comparten sus postulados. Javier Tebas, el partido frustrado de Miami, los responsables del 'caso Negreira', tanto por su ejecución como por no depurarse responsabilidades años después, los árbitros, el Barça, la UEFA y los medios de comunicación, recibieron los habituales ataques del alto dirigente merengue. Empero, Florentino negó ante sus socios que sea cierto que su club está contra todo, sino que «simplemente se opone a todo lo que no es normal, ético, ni legal».

