Jesule posa para SUR con la camiseta de El Palo y una bandeja en el Chiringuito Gabi. N. Carmona
La Granizada

Jesule: «El día del ascenso parecía que estábamos jugando en las favelas»

El capitán de aquel mítico El Palo que llegó hasta Segunda B es, desde hace algunos años, camarero del Chiringuito Gabi. Marcó uno de los goles que dio el ascenso al equipo en el Nuevo San Ignacio

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:51

Aún no son las once, pero Jesule Sánchez (Málaga, 1980) ya está en el Chiringuito Gabi montando la terraza, sacando brillo a las mesas y ... armando todos los vasos, platos y cubiertos. Es verano y en la playa de El Palo se avecina un día largo. Otro más. Hoy, eso sí, lo hace con la camiseta del equipo de su barrio, al que tuvo el honor de defender como capitán en su época más gloriosa, en los años de Segunda B, una ilusión que compaginaba con su trabajo de portero de discoteca. En su día, hace ya muchos años, fue un niño prodigio al que el Barcelona puso el ojo... y terminó fichando por La Masía. No llegó a la élite, pero ha pasado por una importante nómina de equipos andaluces: la Balona, el Vélez, el San Fernando, el Melilla, El Palo y el Athletic de Coín. Su vida, aunque no de forma profesional, sigue ligada al fútbol, y este año se hará cargo del equipo juvenil de su club, el del Nuevo San Ignacio. Jesule se sienta a hablar con este periódico del pasado y también del presente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

