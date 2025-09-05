Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En la celebración de Paraguay se coló hasta una camiseta del Athletic. EFE

La insólita medida del presidente de Paraguay para celebrar su clasificación para el Mundial

Santiago Peña ha anunciado la decisión a través de sus redes sociales

Gabriel Cuesta

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:45

Fiesta por todo lo alto en Paraguay por su clasificación para el Mundial dieciséis años después. Textual. Porque el propio presidente del país, Santiago Peña, ... decidió formalizar que este viernes fuese día festivo para celebrar su billete para la Copa del Mundo. Una medida insólita y llamativa que anunció a través de un vídeo subido en sus redes sociales en el que se le veía firmar el decreto en cuestión. Su última aparición fue en la edición de Sudáfrica, cuando fueron apeados en cuartos de final por la España que acabaría levantando el título.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  2. 2

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  3. 3 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  4. 4 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  5. 5 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  6. 6 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  7. 7 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  8. 8

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  9. 9 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora
  10. 10 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La insólita medida del presidente de Paraguay para celebrar su clasificación para el Mundial

La insólita medida del presidente de Paraguay para celebrar su clasificación para el Mundial