Empate amargo del Marbella con el Ibiza
El tanto tempranero de falta de Álex Martínez en el minuto 5 acabó siendo contrarrestado por el gol de Davo en el 73
Málaga
Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:29
El Marbella se marchó de La Dama de Noche con un sabor un tanto agridulce. Si bien es cierto que obtuvo un meritorio punto ante ... un Ibiza que parte como un firme candidato al ascenso a Segunda División (de hecho, lidera el grupo en estos momentos con siete puntos), el tanto tempranero de Álex Martínez (minuto 5, un auténtico golazo de falta) fue neutralizado en el tramo final del encuentro con el gol de Davo (minuto 73).
🎞 El resumen de nuestro empate 🆚️ @ibizaud (1️⃣ - 1️⃣):pic.twitter.com/aTB9auab9a— Marbella FC (@marbella_fc) September 13, 2025
En la tónica de lo que está sucediendo últimamente con la implementación del VAR 'low cost' en Primera RFEF, el partido acabó yéndose hasta el minuto 100, ya que los entrenadores emplean sus 'challenges' con la esperanza de que el árbitro cambie su decisión, pese a que quizá no tengan argumentos reales para hacerlo.
Con cinco puntos de nueve posibles, el Marbella se coloca en la cuarta posición en Primera RFEF y se mantiene invicto tras tres jornadas (una victoria y dos empates). El cuadro que dirige Carlos de Lerma espera dar un paso adelante tras un verano muy movido en materia de altas y bajas y pretende no pasar tantos apuros para permanecer en la categoría como la pasada temporada.
