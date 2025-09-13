Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Marbella celebran el tanto tempranero de Álex Martínez. Josele

Empate amargo del Marbella con el Ibiza

El tanto tempranero de falta de Álex Martínez en el minuto 5 acabó siendo contrarrestado por el gol de Davo en el 73

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:29

El Marbella se marchó de La Dama de Noche con un sabor un tanto agridulce. Si bien es cierto que obtuvo un meritorio punto ante ... un Ibiza que parte como un firme candidato al ascenso a Segunda División (de hecho, lidera el grupo en estos momentos con siete puntos), el tanto tempranero de Álex Martínez (minuto 5, un auténtico golazo de falta) fue neutralizado en el tramo final del encuentro con el gol de Davo (minuto 73).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»
  2. 2 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  3. 3 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga
  4. 4

    La Fiscalía pide cinco años de cárcel para la actual alcaldesa de Ronda y su antecesora por el caso de la empresa de limpieza
  5. 5 Park Seo-Joon, rey del drama romántico en Corea, rueda una serie de Amazon en Málaga
  6. 6 Multa y alejamiento por publicar una foto íntima de su expareja en Facebook durante cuatro minutos
  7. 7 Controlado el incendio forestal de Alcaucín, el segundo en cuatro días
  8. 8 Las mejores ofertas de trabajo del IMFE en Málaga del 8 al 14 de septiembre de 2025
  9. 9 El PP enciende los fogones de las elecciones andaluzas: Feijóo adquiere cinco compromisos con la región
  10. 10 Málaga estrena obispo: José Antonio Satué abre un nuevo rumbo para la diócesis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Empate amargo del Marbella con el Ibiza

Empate amargo del Marbella con el Ibiza