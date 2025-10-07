Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

marcos Llorente y Vinicius Jr. en el último derbi madrileño. Efe

Habrá derbi madrileño en las semifinales de la Supercopa de España

La primera semifinal, que se jugará el 7 de enero, enfrentará al Barcelona y al Athletic, mientras que la segunda será un Atlético - Real Madrid.

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 7 de octubre 2025, 12:08

Habrá derbi madrileño en las semifinales de la Supercopa de España. Este martes se han hecho oficiales los horarios y el orden de las semifinales ... de la Supercopa de España que, un año más, se disputará en Arabia Saudí, concretamente en la ciudad de Yeda.

