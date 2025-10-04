Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Moisés Caicedo celebra su tanto ante el Liverpool. AFP
Premier

El Chelsea firma un triunfo agónico ante un Liverpool que no da con la tecla

Moisés Caicedo adelantó a los 'blues', Cody Gakpo puso el empate y Estêvão desató la locura en Stamford Bridge (2-1)

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:42

Comenta

Nueva decepción para el Liverpool. Tras un inicio de Premier brillante en cuanto a resultados, aunque no tanto en sensaciones de juego, los de Arne ... Slot han sumado su tercera derrota consecutiva y ceden el liderato al Arsenal que no falló. Un trallazo de Caicedo adelantó a los de Enzo Maresca, que durante gran parte del partido se sintieron más cómodos en el campo, pero Cody Gakpo aprovechó un regalo de Isak para poner las tablas en el marcador. Cuando el partido agonizaba, Cucurella, se encargó de servir en bandeja el gol a Estêvão, para firmar los tres puntos y desatar la locura en Stamford Bridge (2-1).

