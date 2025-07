El Barcelona, a la reconquista de Asia

El Barcelona viaja este jueves a Asia para continuar con su preparación, hacerse con un buen botín económico, expandir mercados y, de paso, jugar tres ... partidos de pretemporada. Se medirán al Vissel Kobe, al FC Seoul y al Daegu FC, tres rivales con los que ir cogiendo rodaje antes de volver a Europa y una oportunidad para expandir una marca que lleva seis años tocada desde el adiós de Leo Messi. El crack argentino era el gran reclamo en los años de bonanza y ahora lo es Lamine Yamal, que tendrá todos los focos en esta nueva andadura.

Y es que el Barça se ha lanzado a la reconquista de Asia porque es una gran oportunidad de mercado. Los culés saben de la importancia que tiene expandir la marca a nivel global y son conscientes de que la masificación de países como China o Japón puede ser determinante para multiplicar beneficios y dar a conocer aún más a activos como Raphinha, Pedri, Lewandowski o Lamine Yamal, futbolistas que siguen con veneración allí y que ahora pueden tener al alcance de la mano. No en vano, el Barça fue el año pasado la tercera marca futbolística más valiosa del mundo, solo por detrás del Real Madrid y el Manchester City. Los culés tienen un valor de marca de 1.500 millones de euros, según el estudio Football 50 2024, de Brand Finance.

El Barça sigue teniendo tirón, los números así lo demuestran, pero sigue estando lejos de la atracción que generaba cuando tenía a Messi en sus filas. El argentino siempre fue un reclamo en Asia y lo sigue siendo a sus 37 años, hasta el punto de que el Inter Miami también realiza giras en dicho continente. El Barça ya no tiene ese as en la manga que sí tenía en 2019, la última vez que fue allí, pero cuenta con la irrupción de un jugador llamado a generar un efecto similar. Lamine Yamal juega en la demarcación en la que Messi empezó, ha quemado todas las etapas posibles, ha heredado el '10' y hasta ha firmado por Adidas, una marca que ya le ha llevado a China antes incluso de cumplir los 18 años. «Hasta ahora solo he visitado Shanghái, pero espero poder conocer más ciudades en el futuro», dijo el de Rocafonda en julio, en una advertencia clara a lo que será una relación de interés mutuo.

Tres partidos de rodaje

Lamine Yamal será el gran reclamo en una gira que tendrá tres paradas fundamentales. El Barça se medirá en Japón el domingo 27 de julio al Vissel Kobe y continuará la gira en Corea del Sur con un partido contra el FC Seoul el 31 de julio y otro más frente al Daegu FC el 4 de agosto. Serán tres compromisos marcados por la gran expectación que genera el club culé en estos países y por el calor incesante que hará, ya que ambos países se encuentran, al igual que España, en pleno verano. La cuantía de estos tres compromisos se podría elevar hasta los 25 millones de euros, una cifra importante para la maltrecha economía de la entidad en busca de mejorar el 'fair play' financiero.

Según IGW, empresa que realiza estudios de marketing, el Barça tiene 3,6 millones de aficionados en Japón y 2,3 en Corea, una cifra que se fraguó principalmente en la época de Messi, Xavi, Iniesta, Neymar y compañía y que degeneró, entre otras cosas, en que el club culé tenga hasta seis Barça Academy en Japón, con más de 1.500 niños inscritos. El Barcelona es una marca con mucho arraigo en Japón y varias de las leyendas azulgranas se atrevieron incluso a jugar allí como locales. Iniesta fue un emblema para el Vissel Kobe, equipo en el que militó entre 2018 y 2023, Sergi Samper también militó cuatro temporadas en el mismo club e igualmente pasaron por allí, aunque con estancias más breves, David Villa y Bojan Krkic. Es una relación que en su día trajo muchos frutos al Barça y que espera recuperar de la mano de Lamine Yamal, el nuevo reclamo en Asia.