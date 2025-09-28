Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Arsenal celebran el gol de la victoria contra el Newcastle. EFE
Fútbol internacional

El Arsenal recupera la segunda plaza de la Premier tras remontar al Newcastle

El gol de Gabriel Magalhaes en el descuento aprieta la tabla

David Hernández

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:15

El Arsenal se llevó este domingo los tres puntos del complicado campo del Newcastle tras anotar el gol de la victoria en el descuento. Un ... testarazo de Gabriel Magalhaes a la salida de un córner devolvió a los 'gunners' a la segunda plaza de una Premier League muy disputada, recortando distancias al Liverpool, que tropezó en su visita al campo del Crystal Palace. Esta fórmula de anotar en los compases finales ofrece muchos puntos al cuadro de Mikel Arteta, que ya rescató uno de esta manera contra el Manchester City la jornada anterior.

