Eddie Nketiah marca el gol de la victoria del Crystal Palace contra el Liverpool. Reuters
Premier League

El Liverpool vuelve a caer con un Crystal Palace que se le resiste

Los de Arne Slot fueron derrotados en una jornada en la que el Chelsea y el Manchester United tampoco pudieron sumar

David Hernández

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:28

Al Liverpool le dieron de su propia medicina con una derrota en el último minuto del partido, un sabor amargo que hasta ahora le estaba ... siendo dulce en casi todos los encuentros que habían disputado los de Merseyside. Tuvo que ser el Crystal Palace el equipo que derrotase en 90 minutos al cuadro 'red' después de haberle vencido en la tanda de penaltis de la Community Shield el pasado mes de agosto. Las águilas se encuentran invictas en lo que va de curso y se afianzan en la segunda plaza de la Premier League, a la espera de lo que haga el Arsenal el domingo frente al Newcastle.

