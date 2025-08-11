Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sonia Bermúdez, nueva seleccionadora absoluta femenina. RFEF

Sonia Bermúdez sustituye a Montse Tomé como seleccionadora femenina

La junta directiva de la FEF prescinde de la asturiana y vuelve a mirar a la casa para elegir a la entrenadora vallecana, hasta ahora al frente de la sub-23

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:59

Tal y como estaba previsto, la junta directiva de la Federación Española de Fútbol ha acordado en su reunión telemática de este lunes no renovar ... el contrato de Montse Tomé, cuyo vínculo al frente de la selección femenina absoluta expira el próximo 31 de agosto. Su sustituta será la madrileña Sonia Bermúdez, hasta ahora al frente del combinado sub-23.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  3. 3 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  4. 4 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  5. 5 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  6. 6 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  7. 7 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  8. 8 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  9. 9

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  10. 10

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sonia Bermúdez sustituye a Montse Tomé como seleccionadora femenina

Sonia Bermúdez sustituye a Montse Tomé como seleccionadora femenina