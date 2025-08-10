Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Montse Tomé, durante la final de la Eurocopa. Efe
Selección femenina

Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España

La junta directiva de la FEF decidirá este lunes la no renovación de la entrenadora asturiana tras dos años en el cargo, y Sonia Bermúdez se perfila como principal candidata al relevo

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:49

Montse Tomé dejará de ser la seleccionadora española este lunes, tras la no renovación de su contrato que acababa el 31 de este mes. Su ... marcha se hará efectiva en la reunión directiva de la FEF. Se hará una votación con los 30 miembros que la conforman y, a pesar de se requiere la unanimidad de todos los directivos, hay muy pocas dudas de que así será. Se da la circunstancia de que será la primera vez en la historia que se tome una decisión a través de este método.

