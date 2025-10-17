Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sonia Bermúdez, durante la rueda de prensa que ofreció este viernes. Zipi (Efe)
Liga de Naciones

Sonia Bermúdez: «Queremos ser un equipo dominador»

La nueva seleccionadora avanza sus intenciones, pero avisa del peligro que encierra Suecia, lamenta que la semifinal no sea a partido único y pide el apoyo de la afición en Málaga

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:39

Comenta

Aunque, como no podía ser de otro modo, la rueda de prensa que ofreció Sonia Bermúdez tras facilitar su primera lista como seleccionadora de España ... tuvo como principales focos de atención los regresos al combinado nacional de Jenni Hermoso y Mapi León, la preparadora madrileña quiso aprovechar para desgranar también algunas de las líneas maestras del proyecto con el que pretende mantener alto el pabellón de la selección femenina, vigente campeona del mundo y de la Liga de Naciones, además de actual subcampeona de Europa.

