Liga de Naciones

Sonia Bermúdez recupera a Jenni Hermoso para la selección española

El regreso de la atacante de Tigres es la nota más destacada en la primera lista de la nueva seleccionadora para el cruce con Suecia en semifinales de la Liga de Naciones

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:39

Comenta

El regreso de Jenni Hermoso a la selección española un año después es la principal novedad en la lista que ofreció este viernes Sonia Bermúdez ... de cara a las semifinales de la Liga de Naciones que medirán a España con Suecia el 24 de octubre en Málaga y cuatro días después en Göteborg. La expectación por conocer la primera convocatoria de la madrileña desde que se hiciese cargo de la selección española era máxima y muchas miradas estaban puestas en el posible retorno al combinado nacional de Jenni Hermoso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

