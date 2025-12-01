Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sonia Bermúdez, durante la rueda de prensa previa al duelo ante Alemania. Javier Lizón / EFE
Liga de Naciones | Final

Sonia Bermúdez, sobre la lesión de Aitana: «Fue un bajón»

La seleccionadora española pierde a la tres veces ganadora del Balón de Oro para la resolución de la final de la Liga de Naciones ante Alemania, pero apela a la reacción de un grupo que «está bien»

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:45

Comenta

La era Sonia Bermúdez en la selección femenina ha comenzado marcada por las lesiones. Sin Patri Guijarro, baja para lo que resta de año por ... una fractura por estrés en el hueso escafoides del pie derecho que se produjo a mediados de octubre, antes del debut de la entrenadora madrileña en el cargo, el parte de dolencias físicas se agravó con la rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que sufrió Salma Paralluelo durante la concentración de España en octubre, y especialmente con la fractura en el peroné izquierdo de Aitana Bonmatí, que estará varios meses en el dique seco tras confirmarse el diagnóstico el domingo.

