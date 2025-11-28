Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Esther González tuvo la mejor ocasión española con un remate al palo. C. Neundorf / EFE
Liga de Naciones | Final

España resiste y el Metropolitano tendrá la última palabra

Valioso empate sin goles de un equipo que sufrió como nunca últimamente pero mantuvo una igualada que le permite resolver la final de la Liga de Naciones en casa

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:36

Comenta

Espadas en todo lo alto. Tal y como se esperaba, la final de la Liga de Naciones femenina se resolverá en el Metropolitano, después de ... un valioso empate sin goles en el primer asalto de la eliminatoria entre Alemania y España. No era tan previsible el sufrimiento de La Roja, sometida durante buena parte del partido, especialmente en los 45 minutos iniciales, como no se había visto últimamente, pero también capaz de resistir con oficio para llevar la pugna equilibrada al decisivo duelo en casa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  2. 2 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  3. 3 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  4. 4 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  5. 5 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga
  6. 6 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  7. 7 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  8. 8 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  9. 9 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  10. 10 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur España resiste y el Metropolitano tendrá la última palabra

España resiste y el Metropolitano tendrá la última palabra