La selección española femenina, durante su entrenamiento en el Metropolitano. Javier Lizón / EFE
Final | Liga de Naciones

Reválida para una España tocada en el orgullo

El dominio alemán en la ida y la intención de arropar a Aitana desde un Metropolitano lleno el día en que pasa por el quirófano espolean a la defensora del título

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:37

Comenta

La resolución de la final de la Liga de Naciones está plagada de alicientes para España. Por si la consecución de un título oficial y ... la entidad de un rival como Alemania no fuesen suficiente motivación, el combinado dirigido por Sonia Bermúdez se ha cargado de razones que espolean a la campeona del mundo en el desafío de retener la corona que logró en 2024.

