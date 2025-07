Gloria para Inglaterra, honor para España

Gloria para la irreductible Inglaterra, que revalida el galardón continental, y honor para España, que fue mejor pero murió en la orilla, en ese cara ... o cruz de los penaltis con un desenlace cruel. Cata Coll, enorme, detuvo dos penas máximas, pero por La Roja solo marcó Patri Guijarro el primer lanzamiento. Luego, Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí y Salma Paralluelo erraron y quisieron desaparecer del planeta. Se quedaron en shock pero deben levantarse ya porque son unas heroínas, una unas valientes, un compendio extraordinario de madurez, carácter, liderazgo y talento.

No hay triple corona para una selección que ha sido la mejor en todo, menos en la suerte suprema. Ganó cinco partidos, solo empató la final, fue el combinado con más posesión, más goles y más remates, pero no rompió la última barrera que le quedaba. Y se corona de nuevo una Inglaterra que ha ido sobreviviendo en el campeonato de principio a fin. Se tomaron el desquite las inglesas tras claudicar ante España en la final de 2023 en Sídney, con esa diana para la historia de la sevillana Olga Carmona. Esta vez toca saber perder, no ganar tan mal como lo hizo Luis Rubiales con ese beso no consentido a Jenni Hermoso.

Lo celebraron las discípulas de Sarina Wiegman, bailaron al son del Sweet Caroline de Neil Diamond, adoptado como un himno no oficial por la afición inglesa, creando un fuerte sentido de comunidad y unión entre jugadoras y seguidores, pero esta generación española se lo merece todo por desmontar prejuicios, romper techos de cristal y enamorar con su juego a un país entregado a sus reinas, que lo son universales aunque no europeas.

Inglaterra Hannah Hampton, Lucy Bronze (Niamh Charles, min. 106), Leah Williamson, Jessica Carter, Alex Greenwood, Ella Toone (Beth Mead, min. 87), Keira Walsh, Georgia Stanway (Grace Clinton, min. 115), Lauren James (Chloe Kelly, min. 40), Alessia Russo (Michelle Agyemang, min. 71) y Lauren Hemp. 1 - 1 (3-1) España Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Aleixandri, Olga Carmona (Leila Ouahabi, min. 116), Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas (Claudia Pina, min. 71), Athenea del Castillo (Salma Paralluelo, min. 89). Esther González (Vicky López, min. 89) y Mariona Caldentey. Goles 0-1: min. 25, Mariona Caldentey. 1-1: min. 57, Alessia Russo.

Penaltis 0-0, Beth Mead, para Cata Coll. 0-1, Patri Guijarro. 1-1, Alex Greenwood. 1-1, Mariona Caldentey, para Hampton. 2-1, Niamh Charles. 2-1, Aitana Bonmatí, para Hampton. 2-1, Leah Williamson, para Cata Coll. 2-1, Salma Paralluelo, fuera. 3-1, Chloe Kelly.

Árbitra Stéphanie Frappart (Francia). Amarilla a Alessia Russo. Lucy Bronze y Lauren Hemp.

Incidencias Final de la Eurocopa femenina, disputada en el estadio St. Jakob-Park de Basilea. Presencia en el palco de la princesa Leonor y la infanta Sofía. 34.203 aficionados, de ellos unos 3.000 españoles.

Ejemplo de deportistas valerosas que partido a partido luchan contra una brecha de género aún grande, sobre todo en salarios y repercusión en el ámbito de clubes. Sirva también esta dignísima derrota en Basilea, cuna de Roger Federer y capital cultural de Suiza a orillas del Rin, para reivindicar a generaciones pretéritas que abrieron camino, pero chocaron contra barreras sociales, económicas y, sobre todo, el muro de la indiferencia, el más humillante de todos.

Saber perder

El duelo decisivo se abrió con una protagonista inesperada. Sorprendió la titularidad de Athenea en lugar de Claudia Pina. Con este cambio, amén del ya consabido del regreso de la zaguera Laia Aleixandrei tras cumplir sanción, Montse Tomé avanzó que deseaba «profundidad, amplitud y más desborde para someter a Inglaterra desde el inicio y tener más punch» que en los cruces ante Suiza y Alemania. En las 'lionesses', actuó Lauren James, muy tocada, pero fue un craso error de la estratega Sarina Wiegman. La velocista del Chelsea apenas duró media hora en el campo y jamás inquietó a Ona Batlle.

Pese a la ambiciosa apuesta de Tomé, la riña comenzó con susto, y grande. Mariona y Olga Carmona no cerraron bien el perfil izquierdo y por ahí percutieron muy fácil la exbarcelonista Lucy Bronze y Alessia Russo, cuyo tiro raso desvió Cata Coll. El partido estaba descosido desde el inicio y eso no les interesaba a las españolas, más técnicas pero quizá menos físicas que sus adversarias en el ida y vuelta a 'box to box'. Un error de la portera del Barça en la salida desde la cueva casi cuesta el gol de Lauren Hemp tras su robo, pero Cata se redimió del falló y sacó una pierna milagrosa para evitar el gol.

De forma paulatina, España comenzó a tocar y a manejar con solvencia el balón, el tiempo y el espacio. Disfrutar en el centro del campo de Aitana, Alexia y Patri Guijarro permite gobernar a cualquier enemigo que se cruce en el camino. Ya habían avisado Esther González y Mariona antes del gol de la mallorquina, discutida durante el torneo, pero clave en la final. Jugada de tiralíneas, con participación de Aitana y Alexia, centro enorme de Ona Batlle y cabezazo soberbio de la jugadora del Arsenal entrando desde segunda línea. Hasta el descanso, absoluto control español, pero sin inquietar demasiado a la portera Hampton.

Cambió el panorama tras la reanudación. La entrenadora neerlandesa de Inglaterra, experta en finales, ordenó un bloque más alto para evitar que la final se les fuera por el sumidero. España cometió pronto una imprudencia defensiva, permitió un envío estupendo de Kelly y el testarazo de Alessia Russo, delantera del Arsenal. La final volvía a empezar, pero con lenguajes corporales diferentes. Chloe Kelly, salvadora en la semifinal ante Italia cuando agonizaba prórroga, rondó el segundo. Le dejaron demasiado tiempo para pensar a la desequilibrante jugadora 'gunner', pero de nuevo Cata se lució en una acción de valor gol.

Alexia, sustituida

Montse Tomé observó que España necesitaba agitarse e hizo un cambio de impacto. Retiró nada menos que a Alexia Putellas y apostó por Claudia Pina, decisiva en la final de la Liga de Naciones con victoria ante Francia en La Cartuja. Enfrente, a Sarina Wiegman tampoco le tembló el pulso para retirar de la escena a la goleadora Russo y recurrir como revulsivo Michelle Ayemang, joven, sobradamente preparada y determinante siempre en este torneo.

Pesaban ya las piernas y se nublaban las mentes cuando, el filo de la prórroga, Tomé movió doble ficha para buscar frescura, piernas, con Vicky López y Salma Paralluelo. Sobre el papel, al tiempo extra llegaban más agotadas las inglesas, que ya resolvieron al límite sus pleitos ante Suecia e Italia. España, en cambio, solo necesitó más carga en la semifinal ante Alemania.

La Roja fue mejor en ese período añadido, pero tampoco pasaron grandes cosas. Las ocasiones más claras las tuvo Salma, que dudó en boca de gol. Llegados al momento del pánico, el campeonato quedó abocado a una tanda de penaltis. Tremendo, y más tras el desenlace, doloroso para España. Toca levantarse, orgullosas.