Los kenianos Kiprotich y Chemnung establecen nuevos récords en la Media Maratón de Málaga

Esta edición prometía pasar a la historia, y sin lugar a dudas, no sólo se cumplieron, si no que se superaron todas las expectativas. Con ... el cielo dando tregua tras tantos días de lluvia y con una temperatura de 9-10 grados, idónea para correr, 8.000 'runners' madrugaron este domingo para tomar las calles de la capital costasoleña en una TotalEnergies Media Maratón de Málaga que ya se ha convertido en la mejor hasta la fecha. Ya antes de comenzar, esta 34ª edición consiguió el récord de inscritos, pero es que además, menos de una hora después del pistoletazo de salida, en el Paseo del Parque, se cumplió con el otro gran objetivo del día, además, por partida triple. De hecho, Málaga ya tiene la tercera Media Maratón más rápida de España.

Sí, hubo récord de tiempo y no sólo en la categoría masculina, también en la femenina. El vencedor de la prueba, el keniano Gilbert Kipkosgei Kiprotich, debutante además en los 21 kilómetros, pulverizó la marca del keniano Geofry Toroitich, que en 2023 firmó un registro de 59 minutos y 13 segundos, y paró el crono en los 58 minutos y 27 segundos. Pero no sólo eso, el segundo clasificado, su compatriota Patrick Kabirech Mosin, que partía como favorito al poseer la mejor marca de la élite, también rebasó el récord de 2023 y firmó un tiempo de 58 minutos y 44 segundos.

Marina Rivas

Ambos protagonizaron una espectacular escapada pasado el kilómetro 10, cuando se separaron de su compañero Richard Kimunyan, con el que conformaron el tridente de referencia en la cabeza de carrera durante la primera parte de la misma. Fue ya apenas cinco minutos antes de que llegase a meta, en el tramo final del Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, antes de entrar en el Paseo de los Curas, cuanto el vencedor tiró de galones para escaparse en solitario y convertirse en el protagonista de la carrera. A su entrada en el Paseo del Parque, ya era imposible que no batiera el récord. Por su parte, cerró el podio finalmente Kumunyan, aunque bastante alejado de sus paisanos , por encima de la hora (1h.01:21). «Me siento genial, estoy feliz, me ha gustado mucho Málaga», valoró, escueto, el campeón.

Ampliar

Pero no cesaron aquí las sorpresas. Una mañana festiva como esta necesitaba un hito más para su historia. Y este lo firmó la protagonista de la última edición, la keniana Loice Chemmung, quien, con un registro de 1h. 05.46 mejoró, aunque por la mínima, el récord de la prueba, el mismo que consiguió ella misma el pasado 2024, con 1h.05:58. Prácticamente a la par (con un tiempo de 1h.05:58.) llegó el primer español a meta, y su nombre no fue ninguna sorpresa. El triatleta olímpico Alberto González eligió esta 'Media' para debutar esta temporada y no defraudó. El malagueño, en su estreno en esta cita de 21 kilómetros, protagonizó una gran carrera, en todo momento pisando los talones de la élite femenina hasta que, en el tramo final ,consiguió seguir los pasos de la vencedora, e incluso, tirar de ella cuando a esta comenzaban a flaquearle las piernas. Finalmente, concluyó en un meritorio séptimo puesto y lo más importante, siendo el primer español.

«Me he visto muy bien, iba sin expectativas y el verme ahí luchando con las chicas ha estado bien, los chicos es verdad es que están a otro nivel», reconoció, riendo, el olímpico malagueño. A lo que contó anecdóticamente: «Al final la que iba primera me dijo que me pusiera delante para tirar, les he ayudado lo que he podido durante una parte, luego he tenido que recuperar yo y al final estoy contento con mi estreno. Ha sido una carrera muy llevadera y un gustazo correr en mi casa».

Ampliar

El podio femenino lo completaron Miriam Chebet (1h.07:01) y Joy Cheptoyek (1h.08.00), el trío que marchó siempre en cabeza del grupo de élite femenino del cual se escapó la vencedora en los últimos cinco kilómetros para marchar directa a por su récord. «Estoy feliz, muchas gracias por todo el apoyo, estoy muy contenta de haber podido bajar mi marca y hacer un nuevo récord. Siempre disfruto mucho de Málaga y espero volver», valoró la campeona a SUR. Por su parte, la mejor malagueña fue la axárquica Teresa Velasco, tercera mejor española (1h.28.17).

Ampliar

Con estas cifras, queda patente que esta 'Media' de Málaga se ha consolidado ya no sólo en la élite española de esta distancia, si no en la continental. Es más, cabe reseñar que, actualmente, este es el circuito más plano de toda Europa, con sólo una ínfima diferencia de 4 metros entre el tramo más elevado y el más llano del recorrido, que esta edición ha regresado al Centro y ha sido especialmente diseñado para favorecer las marcas de los deportistas. Sin duda, un gran atractivo para nacionales y extranjeros que, en años venideros, también quieran probar suerte en una Media Maratón malagueña que sueña con escribir su nombre, con letras de oro, entre las mejores del mundo.