«Esta carrera es muy importante para mí y para el club»

El Mouaziz, durante la prueba. / Migue Fernández Tras su séptima victoria consecutiva, El Mouaziz dedicó unas palabras a Cristóbal Valenzuela, su perseguidor durante toda la prueba

Abdelhadi El Mouaziz admite que ha perdido la cuenta de las victorias que lleva en la Carrera Urbana Ciudad de Málaga. «No sé si son siete u ocho», explica con su perenne sonrisa y su español con un fuerte acento marroquí. No le importa demasiado la cifra, aunque admite que la carrera es «muy importante» tanto para él como para su club, el Cueva de Nerja-UMA. Su camiseta celeste se ha convertido ya en un símbolo en la ciudad, por la que la gente que anima a los participantes lo reconoce inmediatamente. A su paso por la Alameda de Capuchinos, se escucha a una mujer que sale de una cafetería decir a su acompañante: «¿Ves cómo viene el primero? Míralo».

Este año, a diferencia de otros, el atleta de Ifrán tuvo acompañante durante buena parte de la carrera. El jiennense Cristóbal Valenzuela, del Unicaja Jaén, le pisó los talones hasta el kilómetro 7, algo que El Mouaziz agradeció. «Me gusta correr con Cristóbal, es mi amigo. No quise dejarle atrás hasta el final para animarlo a entrar segundo», explica el corredor con sinceridad. En las últimas semanas El Mouaziz ha acumulado «mucho kilometraje» para poder «ganar fácil» y llegar con la confianza necesaria para las pruebas que le esperan en noviembre. Ni el asfalto mojado fue un impedimento para que el marroquí marcara el mejor tiempo (30:38). Se señala la cabeza con el índice y dice: «Solo hace falta cabeza».

El segundo puesto también se repitió en esta edición de la Carrera Urbana Ciudad de Málaga. Cristóbal Valenzuela se mostró muy orgulloso del tiempo logrado y de haber plantado cara a El Mouaziz. «He intentado ganar hasta el final. Mi estrategia era ponerme primero en la bajada después del kilómetro 7, pero me he descolgado. Estoy contento, y más teniendo en cuenta que ahora me dedico más al duatlón y al triatlón. Creo que hay chavales jóvenes en esta prueba que pueden hacerle sombra a El Mouaziz, y yo mismo espero hacerlo el año que viene», prometió.

La ganadora en la categoría femenina, la jiennense Lola Chiclana, también del Nerja, está segura de que la ciudad de Málaga le trae suerte. En dos participaciones en la Carrera Urbana ha logrado dos triunfos, y también ha vencido en las cuatro últimas ediciones del Campeonato de Andalucía absoluto de media maratón, que se han celebrado en tierras malagueñas. Chiclana, de 41 años, ha llegado en muy buena forma a la cita: «Vengo muy fuerte de Venecia, de los Europeos Máster de atletismo, donde he conseguido tres medallas de oro. Al principio he tirado con un grupo que creí que podía estar en el tiempo que yo buscaba y en el kilómetro 6 me he escapado hasta el final».