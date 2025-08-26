Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AFP
Cuarta etapa

Vingegaard cede el liderato de La Vuelta para adelantar su llegada a España

El danés no se mete en el sprint de Voiron, con victoria de Ben Turner, para que Gaudu se vista de rojo y disfrute de la ceremonia de podio antes del largo traslado a Figueras

Iván Benito

Martes, 26 de agosto 2025, 17:08

Justo en la última curva del revirado final de etapa en Voiron (Francia) se levantó hace 141 años la chocolatería artesanal Maison Bonnat. Es uno ... de los iconos de la coqueta ciudad gala, parada obligatoria de los turistas que van camino de los Alpes. La Vuelta hizo el camino inverso y Vingegaard, si la etapa se hubiera disputado hace décadas, hubiera parado a tomar un chocolate como les gustaba a los hermanos Pelissier, Francis y Henri, un siglo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  2. 2 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  3. 3 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  4. 4 Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel
  5. 5 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  6. 6 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  7. 7 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  8. 8 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  9. 9

    El avispón oriental ya se expande por toda la provincia de Málaga y amenaza a las especies autóctonas
  10. 10 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vingegaard cede el liderato de La Vuelta para adelantar su llegada a España

Vingegaard cede el liderato de La Vuelta para adelantar su llegada a España