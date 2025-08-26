Vingegaard cede el liderato de La Vuelta para adelantar su llegada a España

Justo en la última curva del revirado final de etapa en Voiron (Francia) se levantó hace 141 años la chocolatería artesanal Maison Bonnat. Es uno ... de los iconos de la coqueta ciudad gala, parada obligatoria de los turistas que van camino de los Alpes. La Vuelta hizo el camino inverso y Vingegaard, si la etapa se hubiera disputado hace décadas, hubiera parado a tomar un chocolate como les gustaba a los hermanos Pelissier, Francis y Henri, un siglo.

Al danés le interesaba llegar tarde a la meta, al menos nueve puestos por detrás de Gaudu para que este le adelantara en la general en la que desde ayer están empatados a tiempo. El premio por no ser el primero era suculento. Ahorrarse la ceremonia del podio y llegar antes a España, desde donde mañana se empezará a decidir la carrera en la contrarreloj por equipos de Figueras.

La primera etapa alpina en la historia de La Vuelta la ganó un ciclista al que le gusta sentir la adrenalina. El británico Ben Turner (Ineos), que de pequeño compitió en motocross y BMX, le birló el triunfo a Philipsen, atado en el sprint a rueda de su lanzador Planckaert, que hizo tercero.

«Dejé de correr después de romperme demasiados huesos», dice Turner, que tiene que quitarse las lágrimas tras la victoria.