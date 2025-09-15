Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La UCI carga contra Pedro Sánchez: «Contradice totalmente los valores olímpicos»

El máximo organismo del ciclismo mundial «condena de manera firme la instrumentalización del deporte con fines políticos en general, y en particular por parte de un gobierno»

C. P. S.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:33

Duro comunicado de la Unión Ciclista Internacional (UCI) contra el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, un día después del abrupto final de La Vuelta a ... España fruto de las protestas propalestinas en Madrid. El máximo organismo del ciclismo mundial condena lo que considera «una firme instrumentalización del deporte con fines políticos en general, y en particular por parte de un gobierno».

