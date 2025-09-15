Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Guillén, durante la rueda de prensa.

Javier Guillén, durante la rueda de prensa. Efe
La Vuelta

Javier Guillén: «Todos tenemos claro quién ha llamado al boicot»

El director de La Vuelta asegura en que desde la ronda española «no íbamos a combatir contra nadie», y lamenta que «cuando llamas a boicotear la carrera, desde luego haces daño»

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:37

Javier Guillén, director de La Vuelta, se mostró contundente horas después de que se tuviera que suspender la última etapa de la ronda española ... a causa de los incidentes provocados por los manifestantes propalestinos: «Todos tenemos claro quién ha llamado al boicot» declaró de manera críptica en la rueda de prensa que ofreció en un hotel madrileño. «Cuando llamas a boicotear la carrera y se boicotea eso causa un daño a todos los que la hacemos y esa es la parte que más daño ha hecho», confesó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en Los Romanes por la muerte del motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  2. 2 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  3. 3

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  4. 4

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?
  5. 5

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  6. 6 Terral, taró y descenso de temperaturas en Málaga
  7. 7 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  8. 8 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  9. 9 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música
  10. 10

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Javier Guillén: «Todos tenemos claro quién ha llamado al boicot»