Javier Guillén: «Todos tenemos claro quién ha llamado al boicot»

Javier Guillén, director de La Vuelta, se mostró contundente horas después de que se tuviera que suspender la última etapa de la ronda española ... a causa de los incidentes provocados por los manifestantes propalestinos: «Todos tenemos claro quién ha llamado al boicot» declaró de manera críptica en la rueda de prensa que ofreció en un hotel madrileño. «Cuando llamas a boicotear la carrera y se boicotea eso causa un daño a todos los que la hacemos y esa es la parte que más daño ha hecho», confesó.

Guillén quiso dejar claro que la organización actuó siempre bajo la normativa de la UCI y defendió la legitimidad de la presencia del equipo Israel-Premier Tech en carrera: «No hay ninguna federación que haya vetado a Israel de sus competiciones, tampoco la Unión Europea. La UCI hizo un comunicado y entendemos que sabía lo que pasaba».

El máximo responsable de la carrera insistió en que no desde la organización de La Vuelta no podían actuar al margen de las directrices del organismo internacional: «Con la UCI se habló para hacerle ver lo que sucedía. Ellos tomaron posición con un comunicado, que era mantener a Israel en carrera. Nosotros no podíamos hacer otra cosa sin su autorización porque hubiera tenido consecuencias legales», aseveró. «Cualquier decisión contraria a la UCI hubiera afectado a España», apostilló sobre la decisión de expulsar o no al equipo.

Guillén quiso lanzar un mensaje de respeto porque «somos una carrera, somos deporte. Nos parece bien que se aproveche nuestra plataforma para reivindicaciones, pero exigimos respeto a nuestros deportistas». «Esto no debe repetirse», señaló antes de reivindicar la ronda española: »Es uno de los eventos más importantes que tenemos en España. Todos tenemos que apostar por La Vuelta«.

«Es inaceptable lo que vimos ayer

Sobre lo ocurrido en Madrid, donde además de cortar la carrera los manifestantes provocaron enfrentamientos con la Policía que derivaron en cargas, Javier Guillén no escondió su tristeza: «Quiero condenar lo ocurrido en la última etapa. Pocos comentarios son necesarios, las imágenes hablan por sí solas. Es inaceptable lo que vimos ayer».

Además, recordó que la etapa tuvo que cambiar el recorrido durante varios momentos de la jornada por las diferentes invasiones de la calzada. Esta situación provocó que finalmente la etapa se diera por terminada tomando los tiempos en el kilómetro 44: «Queríamos que concluyera, pero a tres kilómetros de meta se produjo otra invasión en la que corredores cayeron al suelo».

Ya en clave deportiva, el director de La Vuelta quiso tener un recuerdo y unas palabras para el ganador de la carrera: «Tengo que reconocer el triunfo de Jonas Vingegaard, que es un extraordinario ganador». Y aunque admitió que la edición 2025 no se vivió como merecía el pelotón y los aficionados, se mostró contundente: «La Vuelta 2025 se ha celebrado, las 21 etapas se han completado. No como los corredores se merecen, pero se ha completado».

Por último quiso agradecer «a las 3.500 personas que componemos el equipo de La Vuelta, a los corredores y a los equipos, que siempre quisieron correr. Nunca manifestaron lo contrario».