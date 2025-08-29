Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Ayuso celebra su victoria en Cerler. Bruna Casas (Reuters)
La Vuelta a España

Juan Ayuso saca el genio que lleva dentro y gana en Cerler

El alicantino se desquita del mal sabor de boca del jueves y logra desde la fuga la primera victoria española en La Vuelta y la tercera consecutiva del UAE en otra jornada de sesteo de Vingegaard

Iván Benito

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:57

La Vuelta está hecha a imagen y semejanza de Cerler. La localidad oscense que da nombre a una cima más mítica que dura está dividida ... en dos barrios. Un casco antiguo muy cuidado y una segunda parte de apartamentos y hoteles para turistas. Dos realidades distintas. Como en la carrera. Por un lado se lucha por la etapa, hasta que Juan Ayuso exhibe su talento y la rompe, y por otro se toman posiciones para la general, que sigue con pocos cambios y cortas diferencias. 25 segundos del segundo al décimo. Los favoritos van con la calculadora. Vingegaard cree que le van saliendo las cuentas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  2. 2 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  3. 3 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  4. 4

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  5. 5 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  6. 6 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  7. 7

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  8. 8 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía
  9. 9 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  10. 10 Investigan si la madre del niño de tres años desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Juan Ayuso saca el genio que lleva dentro y gana en Cerler

Juan Ayuso saca el genio que lleva dentro y gana en Cerler