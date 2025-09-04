Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juan Ayuso, victorioso en Los Corrales de Buelna. AFP

Juan Ayuso entra el primero a su redil cántabro

El alicantino logra en Los Corrales de Buelna, donde pasó varios veranos, su segunda victoria en una Vuelta que recupera la normalidad antes de subir el Angliru

Iván Benito

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:56

El circo ambulante de La Vuelta sigue su camino, con banderas palestinas aquí y allá, gritos de «Netanyahu asesino» en Laredo y un manejo impacable ... de la fuga por parte de Juan Ayuso por las carreteras cántabras. Las conoce bien. Por Los Corrales de Buelna y sus alrededores pasó varios veranos de su vida trashumante. Nació en Barcelona y ha vivido en Atlanta, Madrid, Jávea, Bérgamo y ahora en Andorra. Pero también siente el Besaya como suyo. Esa comarca de repleta de riachuelos, laderas verdes y riscos. El feliz redil de un gallo que lleva dos victorias de etapa pese a estar enemistado con su equipo.

