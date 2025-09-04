Juan Ayuso entra el primero a su redil cántabro

El circo ambulante de La Vuelta sigue su camino, con banderas palestinas aquí y allá, gritos de «Netanyahu asesino» en Laredo y un manejo impacable ... de la fuga por parte de Juan Ayuso por las carreteras cántabras. Las conoce bien. Por Los Corrales de Buelna y sus alrededores pasó varios veranos de su vida trashumante. Nació en Barcelona y ha vivido en Atlanta, Madrid, Jávea, Bérgamo y ahora en Andorra. Pero también siente el Besaya como suyo. Esa comarca de repleta de riachuelos, laderas verdes y riscos. El feliz redil de un gallo que lleva dos victorias de etapa pese a estar enemistado con su equipo.

Era una etapa para lucir Cantabria. Lástima que no hiciera gala a su eslogan comercial. Infinita. La jornada tenía 144 kilómetros, con el mar azul y dos puertos: el histórico alto de Alisas y su roquedal, santuario del cicloturismo, y la dura de verdad Collada de Brenes. Desde su cima, un descenso de vértigo, algún repecho y tramo fácil hasta Los Corrales. Propicia para las escapadas.

Y a eso que fueron algunos clásicos ya de esta ronda, como Joel Nicolau. El catalán se fugaba ya en los primeros días, cuando hacerlo parecía una causa perdida. Ahora todos quieren ser su compañero. Se fueron con él 51 ciclistas más, casi un pelotón. Entre ellos, Ayuso, Soler, Buitrago, Fortunato, Mikel Landa, Molard, B.Rolland, Javi Romo, Markel Beloki, Campenaerts, Bernard, Kwiatkowski, Castrillo, Küng, Denz y Pedersen. 52 en total y ningún Israel.

Guernalec, Hessmann, Pickering, Rolland, Shaw y Sheffield empezaron con ventaja la Collada de Brenes. Pero enseguida dio el arreón cuesta arriba Marc Soler, para propulsar a Juan Ayuso. «Es una lástima que se vaya. Es un gran compañero», asegura. Se vació por él, recogieron al sexteto de cabeza y dejó al alicantino con unos metros de ventaja, que logró recortar el toledano Javi Romo.

El de Movistar es de Villafranca de los caballeros pero vive en Albacete, tierra de viento. Lo tiene en contra desde que regresó de Australia, del Tour Down Under, con la mejor victoria de su carrera. Sufrió una contusión facial y luego una fractura en la cabeza del radio izquierdo. En esta Vuelta se está reencontrando consigo mismo. Tercero en Larra Belagua, segundo en Los Corrales de Buelna. No pudo con Ayuso, que le venció al sprint.

Fuerzas para hablar

Mientras subían La Collada, Ayuso y Romo tienen fuerzas para hablar. Pero no se entienden. Desconfían. Romo se quitó el pinganillo. Se sabía el plan de memoria. Había introducido cuatro ciclistas el Movistar en fuga para terminar con su sequía. El descenso tampoco les separó. Rolland se les acercaba, con lo que colaboraron para que la victoria quedara entre los dos. Pero fue Ayuso, más explosivo que el extriatleta, el que llegó el primero al redil. A Los Corrales.

El primer ayuntamiento del municipio del Besaya se constituyó durante el Trienio Liberal (1820-1823) bajo la denominación de San Mateo. Años más tarde un niño con ese mismo nombre se hizo amigo de Juan Ayuso. Le invitó a probar en la escuela de ciclismo de Jávea, a donde el alicantino llegó de casualidad. Su destino estaba en Asturias, pero no le dieron plaza en el colegio bilingüe al que sus padres querían llevarle con su hermana. Asi que rumbo al litoral mediterráneo.

Pero fue en Los Corrales donde se hizo verdaderamente ciclista. En su etapa juvenil corrió para el Bathco Cycling Team, del Club Ciclista Besaya. En 2019 fue campeón de España en ruta. Y en 2020, al igual que en 2017, bicampeón nacional. Así dio su gran salto. De Cantabria a Los Emiratos Árabes Unidos. La cárcel de oro en la que ha dicho sentirse para la que ha sumado 16 victorias en cuatro temporadas, una Itzulia, una Tirreno y un tercer puesto en La Vuelta.

«Enhorabuena», le dice Marc Soler en meta por la espalda. Ayuso se gira y le abraza. «Muchas gracias tío». A escasos metros, Romo mete la cabeza en el manillar. Le ha dado golpes mientras entreba en la meta. La rabia del segundo. De verse tan cerca. «Con rabia y jodido, del segundo nadie se acuerda», reconoció tras sufrir un percance en los metros finales: «Ayuso no quiso colaborar, quería esprint». Lejos, a cinco minutos, llega el pelotón, que lo deja todo para mañana y pasado. El Angliru y La Farrapona examinan a Vingegaard.