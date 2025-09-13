Golpe final a La Vuelta de Vingegaard: se lleva la etapa y pica más segundos a Almeida

En el Alto de las Guarramillas, las antenas que parecen cohetes marcan el lugar hasta donde tiene que ascender el pelotón de La Vuelta. Desde ... allí arriba, en la Bola del Mundo, a 2.250 metros de altitud y tras superar rampas de hasta el 20%, Jonas Vingegaard ve el pasado y el futuro. El pasado es la curva del descenso de Olaeta, donde en abril de 2024 el danés se fue con otros ciclistas que participaban en la Itzulia al suelo en una caída terrible que frenó su trayectoria. Vingegaard llegaba tras dos victorias en el Tour sobre Tadej Pogacar y en esa caída se detuvo su hegemonía. Llegaron los problemas físicos y los miedos, y Vingegaard se vio desde ese momento claramente por detrás de un Pogacar incontestable.

Por eso, el danés acudió a la Vuelta en busca de buenas noticias, de volver a sentirse el corredor que dominara la carrera y marcara diferencias. Y aunque le ha costado ante la insistencia de Joao Almeida, el corredor del Visma ha encontrado la salida a su laberinto particular. Desde ahí arriba, Vingegaard también ve su futuro, un podio de Madrid que marca su cuarta victoria en una grande y que le debe permitir recuperar la confianza en sus posibilidades para afrontar un 2026 que puede volver a ser apasionante entre los dos corredores más grandes del momento.

Vingegaard y Joao Almeida llegaban a la penúltima etapa separados por 44 segundos y el UAE ha quemado todas sus naves en favor del portugués. Todo el equipo ha trabajado a lo largo de la etapa para endurecer el ritmo y tratar de castigar al Visma, para que los dos aspirantes se jugaran la victoria mano a mano en el camino de hormigón hacia la Bola. Allí ha llegado en cabeza Mikel Landa, en busca de un día de gloria, junto a Giulio Ciccone.

Pero no era el momento del Landismo. Se jugaba algo más importante, la victoria en La Vuelta, y Almeida ha impuesto el ritmo en las primeras rampas superiores al 15%. El portugués tiraba con todo, pero a su rueda se soldaba un Vingegaard que daba buenas sensaciones. Y en el kilómetro final, el danés ha dado el golpe definitivo. Quería ganar el maillot rojo a lo campeón, conquistando la Bola del Mundo. En la meta, donde los ciclistas han llegado exhaustos, Vingegaard ha vuelto a sonreír.