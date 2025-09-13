Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vingegaard celebra su victoria en la meta de la Bola del Mundo.
Etapa 20

Golpe final a La Vuelta de Vingegaard: se lleva la etapa y pica más segundos a Almeida

El danés gana en la Bola del Mundo y da la sentencia tras dejar atrás a su máximo rival

Igor Barcia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:42

En el Alto de las Guarramillas, las antenas que parecen cohetes marcan el lugar hasta donde tiene que ascender el pelotón de La Vuelta. Desde ... allí arriba, en la Bola del Mundo, a 2.250 metros de altitud y tras superar rampas de hasta el 20%, Jonas Vingegaard ve el pasado y el futuro. El pasado es la curva del descenso de Olaeta, donde en abril de 2024 el danés se fue con otros ciclistas que participaban en la Itzulia al suelo en una caída terrible que frenó su trayectoria. Vingegaard llegaba tras dos victorias en el Tour sobre Tadej Pogacar y en esa caída se detuvo su hegemonía. Llegaron los problemas físicos y los miedos, y Vingegaard se vio desde ese momento claramente por detrás de un Pogacar incontestable.

