Nuevo incidente en la Vuelta: un grupo de manifestantes propalestinos trata de paralizar la etapa

La penúltima etapa de la Vuelta ha podido irse al traste cuando quedaban veinte kilómetros para meta y los ciclistas comenzaban el puerto de Navacerrada, ... el último de la jornada, con final en la Bola del Mundo.

Un grupo de manifestantes propalestinos se ha sentado en medio de la carretera y ha tratado de paralizar el paso de los ciclistas. Los escapados, entre los que se encontraba Mikel Landa, los pudieron evitar circulando cerca del arcén.

Efectivos de la Guardia Civil actuaron a toda velocidad para sacar a los protestantes de la calzada antes de la llegada del pelotón. Fue imposible. El grupo de los favoritos y el resto de ciclistas se encontraban a poco más de un minuto y se encontraron las cargas de frente.

Los agentes de la Benemérita lograron abrir un pasillo lo suficientemente amplio como para no detener la carrera. Los casi 200 ciclistas pasaron la protesta y la etapa, deportivamente hablando, apenas se vio afectada.

Aunque la actuación de la Guardia Civil dejó momentos de mucha tensión, tal y como se pudo observar en la realización de TVE. Mientras trataban de retirar a manifestantes de la carretera, muchos de estos intentaron zafarse de los agentes y lanzarse contra los ciclistas. Afortunadamente no se produjo ninguna caída entre los profesionales.

La etapa de hoy, al igual que la jornada final de mañana en Madrid, estaba marcada por numerosas protestas anunciadas. No solo de colectivos que piden la expulsión del equipo Israel de la Vuelta por el «genocidio» de su Gobierno en Gaza, si no también por movimientos ecologistas.