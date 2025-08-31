Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jonas Vingegaard celebra su victoria en Valdezcaray. Ander Gillenea (Afp)
Novena etapa

La ambición de Vingegaard desata la tormenta en el UAE

El danés doblega a Almeida, que lamenta la falta de apoyo, revienta a Ciccone y acecha el liderato el día que Markel Beloki se descubre

Iván Benito

Domingo, 31 de agosto 2025, 18:37

Le preguntan a Vingegaard en la salida de Alfaro por el puerto de Valdezcaray. «No es el tipo de final en el que se vean ... grandes cambios en la clasificación general a menos que ocurra algo inusual». Pocas cosas más extraordinarias que la que cuentan en Santo Domingo de la Calzada. El santo revivió a un ahorcado y luego a una gallina asada. Por allí pasó el danés de camino a la estación de esquí riojana, sin viento ni nada exepcional más allá de la lluvia que dejó en papel mojado lo dicho horas antes. Antes que el arcoiris brotó la ambición del líder del Visma por empezar a decantar La Vuelta.

